https://news.day.az/sport/1795869.html Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на Исламиаде Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии - городе Эр-Рияд. Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в поединке за третье место одолел Иссу Диаките из Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на Исламиаде
Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии - городе Эр-Рияд.
Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в поединке за третье место одолел Иссу Диаките из Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.
Игры исламской солидарности завершатся 21 ноября.
Ранее мы сообщали, что азербайджанские гимнасты стали чемпионами Европы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре