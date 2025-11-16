https://news.day.az/sport/1795869.html

Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на Исламиаде

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии - городе Эр-Рияд. Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в поединке за третье место одолел Иссу Диаките из Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.