В Британии готовят заговор против Стармера

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании, экс-министр жилищного строительства Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Рэйнер призывает депутатам поддержать ее план, а в обмен предлагает должности в кабинете министров, пишет автор материала. Ожидается, что "профсоюзы поддержат ее и помогут ей". Кроме того, по данным издания, политик может рассчитывать на поддержку левого крыла Лейбористской партии - речь идет о 70 чиновниках.

Однако источник, близкий к Рэйнер, отверг эти утверждения и назвал их "полной чушью". По его словам, политик "сосредоточена на представлении своего местного сообщества".