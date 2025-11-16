Опытный механик назвал самый надежный автомобиль

Опытный механик Скотти Килмер рассказал об одном подержанном автомобиле, который напрасно игнорируют многие водители. По его словам, это очень надежная модель, которую можно недорого купить на вторичном рынке.

В одном из видео на своем YouTube-канале Килмер заявил, что водителям стоит обратить внимание на Toyota Camry Solara. Он подчеркнул, что это "жемчужина" среди подержанных автомобилей.

В издании напомнили, что Toyota Camry Solara является купе/кабриолетом на базе популярного одноименного седана. Эта модель выпускалась с 1998 по 2009 год.

Механик поделился, что его друг купил себе Toyota Camry Solara много лет назад всего за 5500 долларов с пробегом почти 100 000 километров. Автомобиль попал в ДТП, но его довольно легко отремонтировали. По словам Килмера, сейчас это авто остается на ходу и имеет пробег более 140 000 километров.

"Такие машины могут ездить практически вечно", - сказал механик в своем видео.