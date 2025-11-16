Трамп потребовал уволить критикующего его ведущего

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить телеведущего, выступившего с критикой его политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Речь идет о ведущем вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сете Майерсе. "Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его "шоу" терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!" - заявил он.