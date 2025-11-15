Председатель Национального комитета ICOM Азербайджана рассказала об участии в международной конференции в ОАЭ

В городе Дубай (ОАЭ) состоялась 27-я Генеральная конференция Международного совета музеев (ICOM) под девизом "Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах", в которой приняли участие более 3000 музейных специалистов из разных стран мира. В этом году конференция ICOM впервые прошла в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии, сообщила Trend Life председатель Национального комитета ICOM Азербайджана, доцент Азербайджанской государственной академии художеств, кандидат философских наук, международный эксперт в области креативных индустрий, член Совета директоров АО "Азерхалча" Асмар Бабаева, передает Day.Az.

Проводимая раз в три года, эта конференция служит платформой для обмена мнениями среди международного музейного сообщества и расширения сотрудничества между музеями. В программе конференции было более десяти основных сессий, свыше 400 спикеров, более 100 докладов, панелей и семинаров, а также ряд интерактивных обучающих сессий передового уровня.

На конференции Асмар Бабаева представила международной музейной аудитории деятельность Национального комитета ICOM Азербайджана за 2023-2025 годы: проведённые мероприятия, международные конференции и нововведения в музейной жизни страны.

"Участие Азербайджана на такой масштабной международной платформе подтверждает активную роль нашей страны в развитии мирового музейного сообщества. Мы представили нововведения в музейной жизни, проведённые мероприятия и международные конференции. Музей - это некоммерческая организация, которая исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и демонстрирует материальное и нематериальное наследие, постоянно служа обществу. Доступные и инклюзивные музеи способствуют разнообразию и устойчивому развитию, предлагая различные образовательные, развлекательные и познавательные опыты, действуя этично, профессионально и с участием сообществ", - отметила председатель Национального комитета ICOM Азербайджана.

От нашей страны участие также приняли члены Национального комитета ICOM Азербайджана - заведующая сектором изобразительного искусства Отдела искусства и нематериального культурного наследия Министерства культуры Айбениз Алиева, директор Музея музыкальной культуры Азербайджана Алла Байрамова, помощник председателя Совета Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Туран Гасанова, директор Национального музея ковра Амина Меликова, директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, директор музея "Корабль Сураханы" Турал Ибрагимов, директор Государственного историко-художественного заповедника "Гобустан" Вугар Исаев, а также профессиональные сотрудники различных музеев.

Каждый из представителей страны участвовал в работе соответствующих комитетов ICOM и представил свои доклады.