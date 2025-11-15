Количество погибших в результате оползня, обрушившегося на Индонезию в четверг, 13 ноября, достигло 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает французская газета 20 minutes со ссылкой на руководителя местной поисково-спасательной службы Мухаммада Абдуллу.

"По состоянию на полдень субботы число погибших увеличилось до 11, еще 12 человек считаются пропавшими без вести, их ищут спасатели", - заявил руководитель службы.

Отмечается, что оползень был вызван сильными дождями. Он обрушился на три деревни в Центральной Яве, повредив несколько домов.