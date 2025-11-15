Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности

Азербайджанская тхэквондистка Минайя Акбарова завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии, передает Day.Az.

Спортсменка, выступавшая в весовой категории 46 кг, уступила в финале и заняла второе место.

Соревнования завершатся 21 ноября.