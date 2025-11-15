https://news.day.az/sport/1795701.html Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности Азербайджанская тхэквондистка Минайя Акбарова завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии, передает Day.Az. Спортсменка, выступавшая в весовой категории 46 кг, уступила в финале и заняла второе место. Соревнования завершатся 21 ноября.
