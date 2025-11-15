Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведёт активные переговоры с рейтинговыми агентствами по получению новых ESG-рейтингов (экологические, социальные и управленческие стандарты).

"Компания стремится облегчить доступ к альтернативным финансовым ресурсам, расширить сотрудничество с дополнительными инвестиционными фондами на мировых рынках капитала, а также обеспечить использование "зелёных" и устойчивых финансовых инструментов. SOCAR стала первой компанией в регионе Каспия, получившей начальный ESG-рейтинг BBB от MSCI по критериям окружающей среды, социальной ответственности и управления, что демонстрирует более сильные позиции компании по сравнению с большинством национальных нефтяных компаний. В настоящее время SOCAR активно ведёт переговоры с другими рейтинговыми агентствами по получению новых ESG-рейтингов", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что недавно S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг эмитента SOCAR до уровня BB.

S&P Global Ratings является одним из наиболее авторитетных международных рейтинговых агентств в области оценки кредитного качества и рисков на глобальных капитальных рынках. Рейтинги компании напрямую влияют на решения инвесторов и финансовых институтов, а также на планы заимствований. Действующий рейтинг BB является наивысшей оценкой SOCAR за последние восемь лет.

Сообщается, что несмотря на волатильность энергетических рынков в последние годы, SOCAR на протяжении четырёх лет демонстрировала положительный свободный денежный поток, стабильный профиль заимствований и высокий уровень ликвидности. Эффективное управление рисками, операционная устойчивость и высокая результативность в принятии финансовых решений позволили достичь этих показателей. Прогноз "стабильный", предоставленный S&P, отражает положительное среднесрочное и долгосрочное ожидание способности SOCAR сохранять текущие финансовые показатели.

"Одновременно снижение долговых обязательств, поддержание ликвидности и рост доверия на международных финансовых рынках подтверждают эффективность стратегии устойчивого финансового управления SOCAR. В результате этих комплексных мер компания впервые в своей истории получила два международных кредитных рейтинга инвестиционного уровня - BBB- (Fitch Ratings) и Baa3 (Moody's), что является показателем финансовой стабильности и надёжности SOCAR на глобальных капитальных рынках", - говорится в сообщении.

Повышение рейтинга обеспечено укреплением финансовой стабильности SOCAR, её ключевой ролью в экономике страны с точки зрения масштабов и значимости операций, повышением корпоративных стандартов в управленческих процессах и другими важными характеристиками.