Брат Гарегина II тоже нарушил обет безбрачия

Езрас (Мкртич) Нерсисян, брат Католикоса всех армян Гарегина II, состоит во внебрачной связи с некой Евой, и у них есть сын.

Как передает Day.Az, доказательства публикуют армянские СМИ.

Отмечается, что для сокрытия факта рождения ребенка, Езрас отправил сожительницу в США для родов.

Через Нерсисяна его возлюбленная сейчас занимается производством и продажей брендовой одежды на территории церкви Святого Воскресения, расположенной рядом с Ваганковским кладбищем Пресненского района Москвы.

Сестра Евы, которая постоянно передвигается на Porsche Cayenne, также работает в той же мастерской. Кстати, размещение подобного производства на территории церкви негативно воспринимается местной армянской общиной.

Согласно раскрытым данным, сын Езраса и Евы в настоящее время является гражданином РФ и США. В официальных документах он носит фамилию матери, а в графе "отчество" указано имя отца Нерсисяна - Григория.

Ниже представлены данные Езраса, его сожительницы Евы и их сына М**** (имя отредактировано армянскими СМИ - ред.), рождённого во внебрачной связи.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Гарегин II не Католикос, так как нарушил обет безбрачия.