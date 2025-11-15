https://news.day.az/unusual/1795540.html Ученый заявил об искусственном происхождении «инопланетного корабля» Ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что космический объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в своем блоге. "Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление", - подчеркнул он.
"Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление", - подчеркнул он. Так Леб прокомментировал публикацию на портале Astronomer's Telegram, в которой говорится, что, согласно снимкам от 11 ноября, межзвездный объект не демонстрирует признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. Ученый отметил, что это открывает новую аномалию 3I/ATLAS.
