Хикмет Гаджиев встретился с послом Туркменистана Помощник Президента - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провёл встречу с послом Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамметом Эльясовым.
Помощник Президента - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провёл встречу с послом Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамметом Эльясовым.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Министерство иностранных дел Туркменистана.
Во время встречи были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.
Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития успешно выстроенного сотрудничества во всех сферах, а также сохранения тесного диалога на самом высоком уровне.
