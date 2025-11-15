Хикмет Гаджиев встретился с послом Туркменистана

Помощник Президента - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провёл встречу с послом Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамметом Эльясовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Министерство иностранных дел Туркменистана.

Во время встречи были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития успешно выстроенного сотрудничества во всех сферах, а также сохранения тесного диалога на самом высоком уровне.