В Германии тысячи людей эвакуировали из-за найденной бомбы

В немецком Нюрнберге нашли бомбу времен Второй мировой войны, перекрыты улицы в близлежащем районе, проводится эвакуация жителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Снаряд весом около 450 кг обнаружили во время строительных работ в районе Гроссройт. Операцию по его обезвреживанию начнут после завершения эвакуации жителей.

На месте происшествия находятся специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и сотни сотрудников экстренных служб.