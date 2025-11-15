https://news.day.az/world/1795531.html В Германии тысячи людей эвакуировали из-за найденной бомбы В немецком Нюрнберге нашли бомбу времен Второй мировой войны, перекрыты улицы в близлежащем районе, проводится эвакуация жителей. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города. Снаряд весом около 450 кг обнаружили во время строительных работ в районе Гроссройт.
В Германии тысячи людей эвакуировали из-за найденной бомбы
В немецком Нюрнберге нашли бомбу времен Второй мировой войны, перекрыты улицы в близлежащем районе, проводится эвакуация жителей.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Снаряд весом около 450 кг обнаружили во время строительных работ в районе Гроссройт. Операцию по его обезвреживанию начнут после завершения эвакуации жителей.
На месте происшествия находятся специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и сотни сотрудников экстренных служб.
