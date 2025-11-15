Колумбия закупила шведские истребители

Колумбия подписала контракт на €3,1 млрд с компанией Saab о поставке 17 истребителей Jas Gripen.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал Forsvarets forum.

Уточняется, что поставка самолетов рассчитана на период 2026-2032 годов.

Гендиректор Saab Микаэль Йоханссон отметил, что соглашение "укрепит оборону и инновационный потенциал Колумбии". Министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуза назвал контракт "одним из крупнейших экспортных соглашений" страны, подчеркнув его значение для безопасности и экономики.

Закупка Gripen рассматривается экспертами как попытка Боготы снизить зависимость от устаревающего парка и усилить региональные позиции на фоне роста напряженности в Латинской Америке. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявлял о намерении обновить ВВС за счет современных самолетов.