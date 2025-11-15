Франция осудила ракетный удар, от которого пострадало посольство Азербайджана в Украине

Франция решительно осуждает массированные удары России в ночь с 13 на 14 ноября по столице Украины - Киеву, от которого пострадало посольство Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

"Франция решительно осуждает массированные авиаудары, нанесённые в ночь с 13 на 14 ноября, в результате которых пострадали объекты энергетической инфраструктуры и жилые районы Киева, посольство Азербайджана, а также больница, и приведшие к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе, среди детей", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что в этих масштабных ударах были использованы около 430 беспилотных летательных аппаратов и 18 ракет: "Они свидетельствуют о дальнейшей эскалации и демонстрируют то, что у России нет желания для мира".

"Франция выражает полную солидарность с Украиной, её народом и органами власти, а также с сотрудниками посольства Азербайджана. Франция вновь заявляет о непоколебимой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Франция продолжит выполнять обязательства по усилению поддержки Украины совместно со всеми партнёрами и увеличению давления на Россию для прекращения войны", - говорится в информации МИД Франции.