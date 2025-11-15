Талантливые дети создали в Баку атмосферу эпохи барокко

В Государственной детской филармонии состоялся музыкальный вечер, позволивший любителям классического искусства окунуться в особую атмосферу эпохи барокко. Гости мероприятия смогли почувствовать характерные для этого периода стиль и художественную изысканность, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Барокко занимает значимое место в истории западной музыки, отличаясь стремлением к выражению глубоких чувств, величавости. Сценическое оформление, световое решение и визуальная композиция дополняли музыкальную часть концерта, создавая целостный образ и напоминая зрителям о художественных традициях далёких эпох.

В программу вошли произведения выдающихся композиторов - Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди и других мастеров, что придало вечеру особую глубину и выразительность.

Юные солисты Филармонии - участники детского музыкального фестиваля "Симург" Бюллюр Гусейнли (скрипка), Теймур Гараев (вокал), Алексей Дзюба (скрипка), Нурлана Набиева (фортепиано), Нигяр Гасанова (скрипка), Дениз Вейсалзаде (фортепиано), Ферзин Эфендиева (фортепиано), Фахрия Искендерова (фортепиано), Метанет Агаева (фортепиано), Бахийя Ализаде (флейта) - представили избранные образцы барочной музыки, продемонстрировав высокий уровень мастерства и музыкальной культуры. Одним из примечательных моментов стало участие в программе концерта директора Филармонии, пианистки Саиды Тагизаде, которая выступила на сцене вместе с юными исполнителями.

Среди почётных гостей мероприятия были посол Китая Лу Мэй, представитель посольства Украины в Азербайджане Кристина Шкула. В завершение концерта представитель КНР выразил благодарность организаторам и участникам, передав им памятные подарки.