https://news.day.az/politics/1795741.html Токаев поздравил Азербайджан с получением статуса полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Азербайджан с получением статуса полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодня было принято историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника, с чем я вас сердечно поздравляю. Уверен, в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества",- сказал, в частности, Токаев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
