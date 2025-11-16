Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Азербайджан с получением статуса полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня было принято историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника, с чем я вас сердечно поздравляю. Уверен, в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества",- сказал, в частности, Токаев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Новость обновляется