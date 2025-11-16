Узбекистан предложил создать стратегический формат сотрудничества Центральной Азии

Время требует перейти от консультативного формата регионального диалога к стратегическому формату сообщества Центральной Азии.

Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил, в частности, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

"В рамках этого процесса предлагаем разработать положение о консультативных встречах, предусматривающее последовательное укрепление институциональных и организационных основ формата, учредить секретариат, действующий на ротационной основе, а также повысить статус национальных координаторов до специальных представителей президентов", - сказал он.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет старейшин из числа авторитетных общественных деятелей.

"Считаем, что это будет способствовать укреплению связей между поколениями в наших странах, а также усилению общерегиональной солидарности и идентичности", - добавил он.