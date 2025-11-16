https://news.day.az/world/1795725.html Извержение грязевого вулкана на Тайване - ВИДЕО На Тайване начал извергаться грязевой вулкан. Как передает Day.Az, прямо около храма появились несколько отверстий, из которых вырывались грязь, газ и двухметровые языки пламени. Извержение продолжалось около трёх часов. Это второе извержение грязевого вулкана в этом году и одиннадцатое за последние три года. Предыдущее произошло в июне.
