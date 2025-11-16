В Азербайджане выпал снег

Обнародованы последние данные о погоде на 16 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, согласно последним данным, местами отмечались кратковременные дожди, а на высотах Муровдага выпал слабый снег.

Количество выпавших осадков в Кельбаджаре, Лачине, Губадлы, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Хачмазе, Губе, Зардабе, Биласуваре составило до 1 мм.

В Биласуваре, Джафархане, Шамкире, Шеки, Шамахы, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Лерике, Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Исмаиллы, Гобустане и Алтыагаче наблюдался туман.

Видимость снизилась до 500 метров.

Максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - 18°, в Нахчыванской АР - 17°, в равнинных районах - 19°, в горных районах - до 11° тепла.