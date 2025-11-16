https://news.day.az/politics/1795710.html Южный Кавказ в центре внимания США - Фидан США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе. Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу A-Haber сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, регион постепенно приближается к формированию устойчивой системы безопасности и стабильного мира.
