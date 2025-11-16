Южный Кавказ в центре внимания США

США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу A-Haber сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, регион постепенно приближается к формированию устойчивой системы безопасности и стабильного мира.

Фидан напмонил, что в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа был согласован текст мирного документа между Азербайджаном и Арменией, что стало важным шагом в этом направлении.