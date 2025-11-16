https://news.day.az/politics/1795737.html Присоединение Азербайджана усилит голос Центральной Азии на мировой арене - Мирзиёев С присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Новость обновляется
Присоединение Азербайджана усилит голос Центральной Азии на мировой арене - Мирзиёев
С присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
