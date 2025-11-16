Присоединение Азербайджана усилит голос Центральной Азии на мировой арене

С присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Новость обновляется