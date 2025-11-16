Президент Ильхам Алиев: Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению

Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Глава государства отметил, что железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора.