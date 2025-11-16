https://news.day.az/officialchronicle/1795767.html Президент Ильхам Алиев: Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению Строительство Зангезурского коридора близится к завершению. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
Президент Ильхам Алиев: Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению
Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
Глава государства отметил, что железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре