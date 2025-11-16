Эмомали Рахмон предложил создать единую цифровую платформу для электронной торговли
Таджикистан предложил создать единую цифровую платформу для развития электронной торговли в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Считаем целесообразным создать единую цифровую платформу для развития электронной торговли, которая в наши дни стала двигателем экономики. Реализация данной инициативы не только укрепит экономическую интеграцию, но и будет содействовать усилению деловой активности и диверсификации взаимных торговых потоков в регионе", - сказал Рахмон.
Он добавил, что платформа будет способствовать развитию цифровой торговли, укреплению экономических связей и поддержке более широкого регионального экономического развития, что отражает растущую важность электронной коммерции в Центральной Азии.
