Эмомали Рахмон предложил создать единую цифровую платформу для электронной торговли

Таджикистан предложил создать единую цифровую платформу для развития электронной торговли в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Считаем целесообразным создать единую цифровую платформу для развития электронной торговли, которая в наши дни стала двигателем экономики. Реализация данной инициативы не только укрепит экономическую интеграцию, но и будет содействовать усилению деловой активности и диверсификации взаимных торговых потоков в регионе", - сказал Рахмон.

Он добавил, что платформа будет способствовать развитию цифровой торговли, укреплению экономических связей и поддержке более широкого регионального экономического развития, что отражает растущую важность электронной коммерции в Центральной Азии.