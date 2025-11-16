Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева в связи со вступлением Азербайджана в формат консультативной встречи ЦА

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева в связи со вступлением Азербайджана в формат консультативной встречи стран Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, он заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

"Поздравляю уважаемого Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи со вступлением Азербайджана в формат консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов",- сказал он.

Э. Рахмон также выразил благодарность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшней встречи.

"Поздравляю братский Узбекистан за успешное председательство в формате консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии",- добавил он.