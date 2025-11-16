Шавкат Мирзиёев предложил принять Декларацию об общем инвестиционном пространстве Центральной Азии
Принятие Декларации об общем инвестиционном пространстве является первоочередной задачей для стран региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
По его словам, такой документ укрепит единые принципы инвестиционной политики, обеспечит всестороннюю защиту прав инвесторов и создаст основу для формирования единого инвестиционного климата в регионе.
Мирзиёев подчеркнул, что приоритетом для стран Центральной Азии остается переход на качественно новый уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Он отметил, что потенциал взаимной торговли и внешнеторгового оборота позволяет в среднесрочной перспективе увеличить их объемы как минимум в 1,5-2 раза.
Президент Узбекистана назвал "давно назревшими" меры по устранению административных барьеров, упрощению налоговых и таможенных процедур, а также по совместному использованию свободных экономических и промышленных зон.
"На наш взгляд, разработка и принятие всеобъемлющей региональной программы торгово-экономического взаимодействия до 2035 года, охватывающей эти направления, позволит создать благоприятные условия для значительного роста торгового оборота", - отметил он.
