https://news.day.az/officialchronicle/1795778.html Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
"Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства", - добавил глава государства.
