Таджикистан предложил создать единое транспортно-логистическое пространство Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Наш регион становится стратегическим узлом транспортных и логистических связей. Необходимо активно модернизировать железнодорожные коридоры, расширять авиа- и смешанные перевозки, синхронизировать логистические процессы", - сказал Рахмон.

Он отметил, что модернизация транспортной и логистической инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность грузопотоков, стимулировать торговлю и повысить инвестиционную привлекательность региональных транспортных сетей.