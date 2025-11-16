Таджикистан предложил создать единое транспортно-логистическое пространство Центральной Азии
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Наш регион становится стратегическим узлом транспортных и логистических связей. Необходимо активно модернизировать железнодорожные коридоры, расширять авиа- и смешанные перевозки, синхронизировать логистические процессы", - сказал Рахмон.
Он отметил, что модернизация транспортной и логистической инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность грузопотоков, стимулировать торговлю и повысить инвестиционную привлекательность региональных транспортных сетей.
