Сердар Бердымухамедов призвал к активному экономическому сотрудничеству в стратегических сферах

Туркменистан призвал страны Центральной Азии к активному экономическому сотрудничеству в транспортной, энергетической, торговой, производственной и технологической сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Огромный потенциал центральноазиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона. Среди стратегических сфер выделяют транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию", - сказал Бердымухамедов.

По его словам, укрепление взаимодействия в этих сферах создаст основу для устойчивого развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.