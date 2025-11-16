Кыргызстан поддерживает присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч ЦА

Кыргызстан поддерживает присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Это откроет перед Центральной Азии новые возможности и широкие перспективы, особенно в сфере международного транзита и энергетики", - заявил Жапаров.

