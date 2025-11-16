https://news.day.az/politics/1795748.html Кыргызстан поддерживает присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч ЦА - Садыр Жапаров Кыргызстан поддерживает присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч Центральной Азии. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
"Это откроет перед Центральной Азии новые возможности и широкие перспективы, особенно в сфере международного транзита и энергетики", - заявил Жапаров.
