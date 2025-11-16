https://news.day.az/politics/1795734.html Азербайджану присвоен статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии Азербайджану будет присвоен статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Азербайджан принимается в формат Центральной Азии, и таким образом состав стран формата изменяется с существующей "пятерки" на "шестерку".
Таким образом, Азербайджан получает статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии.
