Азербайджану присвоен статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Азербайджан принимается в формат Центральной Азии, и таким образом состав стран формата изменяется с существующей "пятерки" на "шестерку".

