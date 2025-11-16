16 ноября в столице Узбекистана Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в работе саммита приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на заседании объявил о присоединении Азербайджанской Республики к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника.

"Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Отметим, что повестка встречи включила вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, реализацию совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Напомним, что инициатива проведения регулярных консультативных встреч лидеров региона была предложена Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. В период председательства Узбекистана в данном формате проведено более 20 крупных мероприятий, охватывающих различные направления взаимодействия.