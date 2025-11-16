Эту авиакомпанию оштрафовали на сотни тысяч евро

Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) наложило штраф в размере 500 тысяч евро на авиакомпанию Wizz Air за "недобросовестные коммерческие практики" при продвижении подписки All You Can Fly, передает Day.Az со ссылкой на издание Nepszava.

Программа предлагалась как возможность совершать неограниченное количество перелетов по фиксированной цене, однако, как выяснилось, существенные ограничения разрекламировнного пакета были скрыты или изложены недостаточно ясно.

Подписка стоимостью 599 евро (499 евро в период раннего бронирования) позволяла клиентам пользоваться международными рейсами авиаперевозчика. Однако расследование AGCM выявило, что предложение сопровождалось множеством ограничений, о которых пассажирам сообщали некорректно. Среди ключевых нарушений отмечены недостаточная информированность о временных окнах бронирования - например, возможность выбора места только за 72 часа до вылета, ограниченное количество доступных мест и неясные условия использования сервиса.

Кроме того, в условиях подписки содержались положения, позволяющие Wizz Air в одностороннем порядке изменять или прекращать услугу без обоснования причины. Пассажирам же предоставлялись крайне ограниченные возможности для отказа или возврата средств. В рамках санкций компания обязана разместить выдержку из решения AGCM на своем сайте.

Это уже не первое нарушение для Wizz Air: в 2024 году венгерский регулятор оштрафовал авиаперевозчика на 307 млн форинтов (1 евро = 380 форинтов) за сокрытие информации о дополнительных услугах и навязывание более дорогих пакетов. После последнего решения акции Wizz Air на Лондонской бирже снизились на 0,8%.