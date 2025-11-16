Зангезурский коридор сулит очень хорошие возможности в рамках платформы Азербайджан-Центральная Азия - Хикмет Гаджиев
"Зангезурский коридор сулит очень хорошие возможности и перспективы для экономического, торгового, транспортного и логистического сотрудничества в рамках платформы Азербайджан-Центральная Азия, которая формируется сегодня",- сказал он.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
X.Гаджиев отметил, что отныне горизонты внешней политики Азербайджана расширяются.
"У нас своеобразная геополитическая идентичность. Азербайджан - страна, расположенная, с одной стороны, на Южном Кавказе, с другой - в Центральной Азии, страна, входящая в Каспийский бассейн. Азербайджан - часть Ближневосточного региона, находится в бассейне Чёрного моря. Всё это создаёт основу для проведения активной политики, основанной на новой концепции внешней политики Азербайджана, определённой Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал помощник Президента.
Х.Гаджиев подчеркнул, что поэтому данный формат сулит большие возможности и перспективы для дальнейшего углубления отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии на основе стратегического партнерства и союзничества, расширения экономических, торговых, культурных, гуманитарных и транспортно-логистических связей.
