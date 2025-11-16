https://news.day.az/world/1795799.html Корабли Китая зашли в воды Японии Несколько кораблей Китая вошли в территориальные воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило американское агентство Bloomberg. По данным японской береговой охраны, всего в территориальные воды страны вошли четыре вооруженных судна Китая.
Несколько кораблей Китая вошли в территориальные воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило американское агентство Bloomberg.
По данным японской береговой охраны, всего в территориальные воды страны вошли четыре вооруженных судна Китая. Перед этим они прошли вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао).
В Китае заявили, что корабли проводили патрулирование "в целях обеспечения соблюдения прав" в этих водах. При этом, по данным Пекина, операция прошла законно.
