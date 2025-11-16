Российская туристка в одиночку обезвредила уличного грабителя.

Как передает Day.Az, в Аргентине двое мужчин на мотоцикле подъехали к девушке, собираясь выхватить её телефон и ехать. Но она оказалась не из робких: она вцепилась в одного из преступников и повалил его на асфальт.

Она сумела задержать мужчину до того, как на помощь подоспели прохожие и автомобилисты. В скором времени подъехали полицейские, задержали бандитов и изъяли у них десять краденых телефонов и мотоцикл.