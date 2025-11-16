Казахстан предложил разработать декларацию об использовании ИИ странами Центральной Азии
Предлагаем начать разработку декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, широкие возможности открывает внедрение технологии искусственного интеллекта. Новейшая технология способна интегрировать экономики региона в международные производственно-технологические цепочки. Казахстан приступил к комплексной работе в данной сфере
"Мы считаем актуальным активизировать работу по реализации совместных проектов в этом направлении и хотел бы сообщить, что Astana Hub и IT-парк Узбекистана уже наладили плодотворное взаимодействие. Для дальнейшего развития партнёрства в сфере искусственного интеллекта важно также разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии", - сказала Токаев
Он отметил, что документ позволит обеспечить прозрачность, доверие, безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре