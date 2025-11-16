Оценены шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды

Астроном Владимир Сурдин в беседе с "Газетой.Ru" оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды.

Как передает Day.Az, ближайший к Земле кандидат в сверхновые находится в 550 световых годах, это красный сверхгигант Бетельгейзе. Звезда нестабильна и непрерывно "мигает", поэтому специалисты считают, что ее ядро скоро может схлопнуться. Однако по меркам ученых "скоро" - от десяти до ста тысяч лет.

Сурдин отметил, что сверхновые вспыхивают по-разному, поэтому многое о процессах внутри них неизвестно. По грубым оценкам, вспышка Бетельгейзе, если бы она произошла вблизи Солнечной системы, была бы сопоставима со сверхмощной солнечной вспышкой.

При образовании сверхновой происходит гамма-излучение, однако покинуть своей системы оно не может. Астроном пояснил, что на Земле от космических явлений все живое защищает атмосфера.

Для того чтобы создать прямую угрозу жизни на Земле, сверхновая должна находиться внутри Солнечной системы. Если бы у Солнца была звезда-компаньон, у нашей системы был бы совершенно иной облик. При этом Солнце не может коллапсировать со вспышкой, для этого у него слишком маленькая масса.