Узбекистан предложил создать Совет по инфраструктурному развитию стран региона

Совместное развитие высокотехнологичной инфраструктуры и транспортно-логистического потенциала имеет ключевое значение для будущего региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По его словам, странам региона следует консолидировать усилия для реализации стратегически важных общерегиональных проектов - строительства и модернизации электростанций, линий электропередачи, автомобильных и железных дорог, пунктов пропуска на границе, "зеленых коридоров", оптоволоконных линий и других ключевых объектов.

"В целях укрепления межрегиональной транспортной взаимосвязанности мы придаем приоритетное значение таким проектам, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также Трансафганский транспортный коридор", - отметил Мирзиёев.

Он подчеркнул, что значительные возможности для стран региона открывают Транскаспийский маршрут и другие направления, связывающие Центральную Азию с европейскими государствами.

Для более эффективной координации деятельности в этих направлениях президент Узбекистана предложил создать Совет по инфраструктурному развитию на уровне заместителей премьер-министров стран региона.