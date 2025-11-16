Известная испанская певица найдена мертвой в доме престарелых

Известная испанская певица и актриса Энкарнита Поло последние несколько лет постоянно проживающая в доме престарелых в Авиле, где о ней заботились врачи и сиделки, была найдена мертвой в пятницу, 14 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа, гибель исполнительницы подтвердила ее дочь Ракель Вайцман.

"С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать Энкарнита Поло скончалась в Авиле, где она провела последние годы. Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-поп, чей голос и индивидуальность оставили след в нескольких поколениях. Но для меня это была прежде всего моя мать: сильная, веселая женщина с уникальным характером", - рассказала женщина.

Согласно заявлениям национальной полиции, Энкартину задушил 80-летний сосед. По словам врачей и наблюдателей, ранее мужчина не проявлял никаких признаков агрессии. Его сразу поймали и отправили в психиатрическое отделение.

Энкарнита Поло в этом году отметила 86-летие. Она родилась 22 января 1939 года в Испании, в городе Севилья, и имела еще семь братьев и сестер. В юношестве вместе с матерью она переехала в Барселону, где начала увлекаться музыкой.