Избирательные участки в Эчмиадзине остались без света - ВИДЕО

Избирательные участки в Эчмиадзине остались без света. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В общине Вагаршапат Армавирской области Армении сегодня проходят внеочередные выборы в Совет старейшин. Община, в которой сегодня проходит голосование, включает Эчмиадзин, Хой и Воскеат. Представляем вашему вниманию данное видео: