Избирательные участки в Эчмиадзине остались без света

Избирательные участки в Эчмиадзине остались без света.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В общине Вагаршапат Армавирской области Армении сегодня проходят внеочередные выборы в Совет старейшин. Община, в которой сегодня проходит голосование, включает Эчмиадзин, Хой и Воскеат.

Представляем вашему вниманию данное видео: