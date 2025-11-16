https://news.day.az/world/1795859.html Избирательные участки в Эчмиадзине остались без света - ВИДЕО Избирательные участки в Эчмиадзине остались без света. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В общине Вагаршапат Армавирской области Армении сегодня проходят внеочередные выборы в Совет старейшин. Община, в которой сегодня проходит голосование, включает Эчмиадзин, Хой и Воскеат. Представляем вашему вниманию данное видео:
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В общине Вагаршапат Армавирской области Армении сегодня проходят внеочередные выборы в Совет старейшин. Община, в которой сегодня проходит голосование, включает Эчмиадзин, Хой и Воскеат.
Представляем вашему вниманию данное видео:
