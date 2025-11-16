В Лянкяране на мусорном полигоне найдены два обгоревших тела

В Лянкяранском районе обнаружены тела двух человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тела были обнаружены на полигоне бытовых отходов, расположенном на территории села Гёйшабан.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Их личности и обстоятельства гибели устанавливаются. По предварительным данным, оба погибших - мужчины.

По факту проводится расследование.