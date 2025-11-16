https://news.day.az/sport/1795867.html Португалия разгромила Армению в отборочном раунде ЧМ-2026 Сборная Португалии разгромила сборную Армении в матче квалификации Чемпионата мира 2026 года со счетом 9:1. Новость обновляется
Португалия разгромила Армению в отборочном раунде ЧМ-2026
Сборная Португалии в гостях разгромила сборную Армении в матче отборочного раунда Чемпионата мира 2026 года.
Как сообщает Day.Az, матч завершился со счетом 1:9.
В составе португальской сборной авторами голов стали Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш, Франсишку Консейсау, Жоау Невеш и Бруну Фернандеш, при этом последние двое забили по три гола. Автором единственного мяча в ворота команды Португалии стал на 18-й минуте Эдуард Сперцян.
