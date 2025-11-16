Азербайджанский спортсмен впервые в истории завоевал медаль на Дефлимпиаде в Японии
На проходящих в Японии XXV летних Дефлимпийских играх Азербайджан впервые в истории завоевал медаль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, первую награду нашей стране принёс дзюдоист Джошгун Алиев, выступающий в весовой категории до 60 кг.
В первый день соревнований по дзюдо наш спортсмен, выйдя на татами, последовательно одержал победы:
- в 1/8 финала над южнокорейцем Choi Junho,
- в 1/4 финала над хорватом Tonzetic Josip,
- в полуфинале над представителем Нидерландов Westerhof Albert Gerhardua Hendrik,
после чего вышел в финал.
В решающем поединке Алиев уступил бразильцу Dantas Pedro, однако стал первым в истории Азербайджана обладателем серебра Дефлимпийских игр.
Во время церемонии награждения медаль спортсмену вручил вице-президент Международного комитета спорта людей с нарушениями слуха Ютака Осуги.
Таким образом, Джошгун Алиев стал первым призёром азербайджанской команды на летних Дефлимпийских играх "Токио-2025".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре