Азербайджанский спортсмен впервые в истории завоевал медаль на Дефлимпиаде в Японии

На проходящих в Японии XXV летних Дефлимпийских играх Азербайджан впервые в истории завоевал медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, первую награду нашей стране принёс дзюдоист Джошгун Алиев, выступающий в весовой категории до 60 кг.

В первый день соревнований по дзюдо наш спортсмен, выйдя на татами, последовательно одержал победы:

- в 1/8 финала над южнокорейцем Choi Junho,

- в 1/4 финала над хорватом Tonzetic Josip,

- в полуфинале над представителем Нидерландов Westerhof Albert Gerhardua Hendrik,

после чего вышел в финал.

В решающем поединке Алиев уступил бразильцу Dantas Pedro, однако стал первым в истории Азербайджана обладателем серебра Дефлимпийских игр.

Во время церемонии награждения медаль спортсмену вручил вице-президент Международного комитета спорта людей с нарушениями слуха Ютака Осуги.

Таким образом, Джошгун Алиев стал первым призёром азербайджанской команды на летних Дефлимпийских играх "Токио-2025".