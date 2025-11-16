В Техасе уберут знаменитую «зебру» в виде очков

Администрация города Лаббок в штате Техас приняла решение изменить все декоративные пешеходные переходы, в том числе "зебру" в виде очков, посвященную уроженцу города музыканту, первопроходцу рок-н-ролла Бадди Холли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ABC News.

В частности, речь идет о разметке пешеходного перехода, выполненная с изображением очков в черной оправе, которые носил Бадди Холли, они стали частью его образа.

Члены городского совета были вынуждены принять такое решение, подчиняясь директиве Белого дома, предписывающей убрать с дорог художественные изображения и политические лозунги, которые могут отвлекать водителей и приводить к ДТП. Власти получили письмо с указанием, что отказ выполнять директиву, приведет к потере федерального финансирования.

Пешеходный переход с очками Бадди Холли был установлен в Лаббоке в 2020 году. Он расположен у Центра Бадди Холли - музея, в котором представлены экспонаты, посвященные музыканту. Холли погиб в авиакатастрофе в 1959 году. Его самыми известными композициями являются That'll Be the Day, Rave On и др.