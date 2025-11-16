Renault и Nissan планируют возродить разорванный альянс

Французский автоконцерн Renault и японский Nissan ведут переговоры о возобновлении тесного сотрудничества после ряда кадровых перестановок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Financial Times.

"По словам источников, знакомых с ходом переговоров, бывший генеральный директор Renault Лука де Мео выступал за продажу доли французской группы в Nissan после того, как отношения между ними испортились вслед за арестом бывшего председателя японской компании Карлоса Гона в 2018 году. Однако уход де Мео, по словам источников, привёл к переговорам о возобновлении альянса", - отмечается в публикации.

В 2023 году альянс прошел реструктуризацию, направленную на сокращение доли Renault в концерне Nissan c 43% до 10%. Выручку от продажи акций Nissan Лука де Мео хотел инвестировать в развитие самой Renault. Сделка осложнялась падением цены акций Nissan и высокой премией, которую экс-глава французского автопроизводителя запросил за их продажу.