В Стамбуле после загадочной смерти туристов опечатали отель

В Стамбуле отель Harbour Suites опечатали после загадочной смерти трех туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По информации издания, причиной их смерти могло стать пищевое отравление. При этом известно, что отель не предоставляет гостям услуги питания и не оборудован кухней. По другой версии, смерть туристов могла наступить из-за отравления содержимым кулера или из-за неправильно проведенной дезинфекции. Причины трагедии устанавливаются.

Еще два человека из числа постояльцев госпитализированы. Утверждается, что их жизнь вне опасности.