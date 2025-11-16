https://news.day.az/society/1795860.html ДТП в Агджабеди - есть погибший - ФОТО В Агджабеди произошло ДТП, водитель погиб. Как сообщает Day.Az, на территории города Агджабеди столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "Opel". Водитель "ВАЗ-2106" потерял управление и транспортное средство врезалось в припаркованный на обочине дороги "Mercedes".
ДТП в Агджабеди - есть погибший - ФОТО
В Агджабеди произошло ДТП, водитель погиб.
Как сообщает Day.Az, на территории города Агджабеди столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "Opel".
Водитель "ВАЗ-2106" потерял управление и транспортное средство врезалось в припаркованный на обочине дороги "Mercedes".
В результате один человек скончался на месте происшествия, а еще один получил травмы. Пострадавший доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
