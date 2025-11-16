Премьер Венгрии рассказал о своём отношении к Меркель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уважает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель несмотря на то, что она повышала на него голос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава венгерского кабмина рассказал в эфире подкаста MD Meets.

"Я уважал Ангелу Меркель... Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Но она открытый человек, интеллектуал", - сказал премьер Венгрии.

Орбан добавил, что Меркель никогда не использовала свою власть для навязывания своей позиции. По его словам, вместо этого экс-канцлер стремилась выслушать мнение других и обсудить ситуацию.