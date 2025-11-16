В Иране заявили об отсутствии незадекларированных ядерных объектов

В Иране отсутствуют какие-либо незадекларированные ядерные объекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью осведомлено о всех ядерных объектах, находящихся на территории страны.

"Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам", - отметил глава МИДа, цитату приводит ТАСС.