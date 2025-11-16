В Баку загорелся двухэтажный дом

В Наримановском районе Баку произошёл пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций, огонь охватил деревянную облицовку сауны площадью 15 м², расположенной в подвале двухэтажного дома с шестью комнатами общей площадью 1000 м² (по 500 м² на каждом этаже).

Остальная часть дома была спасена от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной службы.