В Баку загорелся двухэтажный дом
В Наримановском районе Баку произошёл пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций, огонь охватил деревянную облицовку сауны площадью 15 м², расположенной в подвале двухэтажного дома с шестью комнатами общей площадью 1000 м² (по 500 м² на каждом этаже).
Остальная часть дома была спасена от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной службы.
